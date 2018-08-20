Убивший полицейского в Харькове стрелок был пьян

В полиции уже рассматривают ряд версий совершения преступления

Нападавший, который смертельно ранил полицейского в Харькове, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во время брифинга рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области генерал Олег Бех.

"Предварительно, могу вам сообщить, что в его крови (стрелка, - ред.) найдено более 2 промилле алкоголя, возможно это будет 2,4 промилле", - сказал правоохранитель.

По словам Беха, у полиции есть лишь предварительные результаты, они ждут официальное заключение медиков.

"То, что он находился под действием алкогольных напитков или наркотических средств, да, это подтверждается", - подчеркнул генерал.

Правоохранитель добавил, что на месте происшествия следственно-оперативная группа изъяла 26 гильз. Также, в связи с событием, состоится 30 экспертиз. В полиции уже рассматривают ряд версий совершения преступления.

"В частности, убийство, совершенное из хулиганских побуждений, по неизвестным причинам, убийство, совершенное из личной неприязни к городскому совету, руководству горсовета, или к охранной структуре, которая охраняла админздание, или привлечение внимания к своей личности с целью каких-то требований", - отметили правоохранители.

За стрельбу в полиции открыли уголовное производство по трем статьям.

По данному факту открыли уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) УК.

Раннее сообщалось, что злоумышленник, который устроил стрельбу в здании городского совета Харькова, стрелял из двух пистолетов.