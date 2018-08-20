Стрілець, який вбив поліцейського у Харкові, був п’яним

В поліції вже розглядають ряд версій вчинення злочину

Нападник, який смертельно поранив поліцейського у Харкові, був у стані алкогольного сп'яніння. Про це під час брифінгу розповів начальник Головного управління Національної поліції у Харківській області генерал Олег Бех.

"Попередньо, можу вам повідомити, що в його крові (стрілка, - ред.) знайдено понад 2 проміле алкоголю, можливо це буде 2,4 проміле", - сказав правоохоронець.

За словами Беха, поліція має лише попередні результати і чекає на офіційне заключення медиків.

"Те, що він знаходився під дією алкогольних напоїв чи наркотичних засобів, так, це підтверджується", - наголосив генерал.

Правоохоронець додав, що на місці події слідчо-оперативна група вилучила 26 гільз. Також, у зв’язку з подією, відбудеться 30 експертиз. В поліції вже розглядають ряд версій вчинення злочину.

"Зокрема, вбивство вчинене з хуліганських мотивів, з невідомих причин, вбивство вчинене на підставі особистої неприязні до міської ради, керівництва міськради, або до охоронної структури, яка охороняла адмінбудівлю, або привернення уваги до своєї особистості з метою якихось вимог", - зазначили правоохоронці.

Через стрілянину в поліції відкрили кримінальне провадження за трьома статтями.

За даним фактом відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ч.2 ст. 15 (замах на злочин) ККУ.

Раніше повідомлялось, що зловмисник, який влаштував стрілянину в будівлі міської ради Харкова, стріляв з двох пістолетів.