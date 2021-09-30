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Стрелка в селе Одесской области обезвредили: подробности инцидента

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Одесская область, Четверг 30 сентября 2021 12:27
Стрелка в селе Одесской области обезвредили: подробности инцидента Фото: в селе Одесской области мужчина устроил стрельбу (npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители обезвредили мужчину, устроившего стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области. На месте инцидента сейчас работают взрывотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Как стало известно, о стрельбе на улице села полицейских известили местные жители.

После чего на место происшествия отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

Установлено, что стрельбу из обреза охотничьего ружья устроил местный житель.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль одного из правоохранителей, в результате чего силовики открыли огонь в ответ.

После чего мужчина зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а затем снова вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

В это время сотрудники полиции обезвредили злоумышленника, чтобы предотвратить опасность, угрожавшую людям.

Напомним, сегодня, 30 сентября в одном из населенных пунктов Одесской области мужчина устроил стрельбу из ружья, в результате чего в действие была введена полицейская спецоперация "Гром".

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