Стрілка в селі Одеської області знешкодили: подробиці інциденту

Правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із населених пунктів Одеської області. На місці інциденту наразі працюють вибухотехніки.

Як стало відомо, про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі.

Після чого на місце події вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті.

Встановлено, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель.

Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців, внаслідок чого силовики відкрили вогонь у відповідь.

Після чого чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

В цей час працівники поліції знешкодили зловмисника, щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям.