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Стрілка в селі Одеської області знешкодили: подробиці інциденту

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Одеська область, Четвер 30 вересня 2021 12:27
Стрілка в селі Одеської області знешкодили: подробиці інциденту Фото: у селі Одеської області чоловік влаштував стрілянину (npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в одному із населених пунктів Одеської області. На місці інциденту наразі працюють вибухотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

Як стало відомо, про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі.

Після чого на місце події вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті.

Встановлено, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель.

Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців, внаслідок чого силовики відкрили вогонь у відповідь.

Після чого чоловік зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю та, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми.

В цей час працівники поліції знешкодили зловмисника, щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня в одному із населених пунктів Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці, в результаті чого в дію була введена поліцейська спецоперація "Грім".

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