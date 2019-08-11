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Стрельбу в норвежской мечети расследуют как теракт

Новости » Общество    11.08.2019 - 16:23
Стрельбу в норвежской мечети расследуют как теракт
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В результате стрельбы пострадал один человек

Стрельба в мечети в пригороде Осло может быть террористическим актом. Об этом сообщил представитель норвежской полиции, передает Аljazeera.

Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что правоохранители расследуют стрельбу в мечети как попытку теракта. Он уточнил, что подозреваемый выказал приверженность Видкуну Квислингу - норвежскому политику, сотрудничавшему с оккупационными войсками Германии во время Второй мировой войны, а также заявил, что разделяет антииммигрантские взгляды.

Предварительно установлено, что мужчина действовал в одиночку. В настоящее время ему предъявлены обвинения в покушении на убийство и в убийстве.

Напомним, РБК-Украина писало, что в результате стрельбы в мечети в Осло пострадал один человек.  Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан.

Ранее в пригородном районе Лондона Илфорде произошла стрельба в мечети, из-за чего полиции пришлось окружить здание и заблокировать ее. Под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque). В ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы. Выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

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