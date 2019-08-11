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Стрілянину в норвезькій мечеті розслідують як теракт

Новини » Суспільство    11.08.2019 - 16:23
Стрілянину в норвезькій мечеті розслідують як теракт
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

В результаті стрілянини постраждав один чоловік

Стрілянина в мечеті в передмісті Осло може бути терористичним актом. Про це повідомив представник норвезької поліції, передає Аljazeera.

Помічник начальника поліції Руне Скьольд заявив, що правоохоронці розслідують стрілянину в мечеті як спробу теракту. Він уточнив, що підозрюваний виявив прихильність Видкуну Квислингу - норвезькому політику, співпрацював з окупаційними військами Німеччини під час Другої світової війни, а також заявив, що поділяє антиіммігрантські погляди.

Попередньо встановлено, що чоловік діяв поодинці. Йому пред'явлені звинувачення в замаху на вбивство і вбивство.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що в результаті стрілянини в мечеті в Осло постраждала одна людина. Один чоловік отримав вогнепальні поранення, однак їх тяжкість невідома. Злочинець був затриманий.

Раніше в приміському районі Лондона Илфорде сталася стрілянина в мечеті, з-за чого поліції довелося оточити будівлю і заблокувати її. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque). У неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли скоїв невідомий чоловік з пістолета.

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