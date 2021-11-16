При стрельбе возле школы в США пострадали пять подростков

Инцидент произошел в парке, расположенном возле образовательного учреждения.

"Несколько человек получили огнестрельные ранения, их точный возраст и состояние неизвестны", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, после стрельбы в больницы доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет.

Подозреваемый скрылся с места происшествия. Школа, неподалеку от которой случилась стрельба, в данный момент находится под охраной полиции.