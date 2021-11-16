При стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків

Інцидент стався в парку, розташованому біля освітнього закладу.

"Кілька людей отримали вогнепальні поранення, їхній точний вік і стан невідомі", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, після стрілянини в лікарні доставлені п'ятеро підлітків від 14 до 17 років.

Підозрюваний зник з місця події. Школа, неподалік від якої сталася стрілянина, в цей момент знаходиться під охороною поліції.