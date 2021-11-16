RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

При стрільбі біля школи в США постраждали п'ять підлітків

Автор: Артур Родивилов

Поруч з однією зі шкіл в місті Орора в американському штаті Колорадо сталася стрілянина. Постраждали підлітки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції.

Інцидент стався в парку, розташованому біля освітнього закладу.

"Кілька людей отримали вогнепальні поранення, їхній точний вік і стан невідомі", - сказано в повідомленні.

За даними правоохоронців, після стрілянини в лікарні доставлені п'ятеро підлітків від 14 до 17 років.

Підозрюваний зник з місця події. Школа, неподалік від якої сталася стрілянина, в цей момент знаходиться під охороною поліції.

Нагадаємо, учениця середньої школи в місті Рігбі, штат Айдахо, США, відкрила стрілянину по однокласниках. Кілька людей отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Північна Кароліна сталася стрілянина. Унаслідок події загинули п'ятеро людей, двоє з яких - співробітники правоохоронних органів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Стрілянина в Каліфорнії