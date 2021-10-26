При стрельбе в торговом центре в штате Айдахо погибли два человека

Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Boise Towne Square Mall. Он находится в американском штате Айдахо в городе Бойсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции .

Кроме того, в полиции подтвердили ранее представленную информацию о шести пострадавших, в числе которых сотрудники правоохранительных органов.

В полиции заявляли, что подозреваемый в стрельбе задержан. Расследованием инцидента совместно с местной полицией занимаются сотрудники Федерального бюро расследований США.

После происшествия подход к торговому центру был оцеплен. Всех посетителей ТЦ эвакуировали.