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При стрельбе в торговом центре в штате Айдахо погибли два человека

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Айдахо, Вторник 26 октября 2021 03:21
При стрельбе в торговом центре в штате Айдахо погибли два человека Фото: в результате стрельбы в Айдахо погибли два человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Два человека погибли в результате стрельбы в торговом центре Boise Towne Square Mall. Он находится в американском штате Айдахо в городе Бойсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции.

Кроме того, в полиции подтвердили ранее представленную информацию о шести пострадавших, в числе которых сотрудники правоохранительных органов.

В полиции заявляли, что подозреваемый в стрельбе задержан. Расследованием инцидента совместно с местной полицией занимаются сотрудники Федерального бюро расследований США.

После происшествия подход к торговому центру был оцеплен. Всех посетителей ТЦ эвакуировали.

Напомним, ученица средней школы в городе Ригби, штат Айдахо, США, открыла стрельбу по одноклассникам. Несколько человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Северная Каролина произошла стрельба. В результате происшествия погибли пять человек, двое из которых - сотрудники правоохранительных органов.

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