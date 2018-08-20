К стрельбе в Харькове мог быть причастен еще один человек, - полиция

Стрельба в Харькове произошла возле горсовета, погиб полицейский

К стрельбе в Харькове могабыть причастен еще один человек. Об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех, сообщает пресс-служба облуправления полиции в Facebook.

Как сообщил Бех, сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего, который устроил стрельбу возле горсовета Харькова, и был ликвидирован полицией. Злоумышленнику на вид около 40-45 лет, рост - 165-170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко стриженные.

"У полиции также есть подозреваемое лицо, которое ранее не попадало в поле зрения правоохранительных органов. Информация о причастности этого человека к убийству сейчас отрабатывается", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на данный момент правоохранители рассматривают несколько версий, по которым произошла стрельба в Харькове. В частности, среди версий: убийство из хулиганских побуждений, на почве личных неприязненных отношений с охранниками горсовета Харькова, а также связанное с деятельностью городской власти.

Отметим, по данным полиции, нападавщий, который смертельно ранил полицейского в Харькове, был в состоянии алкогольного опьянения.