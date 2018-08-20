До стрілянини в Харкові могла бути причетна ще одна людина, - поліція

Стрілянина в Харкові сталася біля міськради, загинув поліцейський

До стрілянини в Харкові могла бути причетна ще одна людина. Про це на брифінгу повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Олег Бех, повідомляє прес-служба облуправління поліції у Facebook.

Як повідомив Бех, наразі правоохоронці встановлюють особу нападника, який влаштував стрілянину біля міськради Харкова, і був ліквідований поліцією. Зловмиснику на вигляд приблизно 40-45 років, зріст - 165-170 см, середньої статури, волосся темно-русяве, коротко стрижене.

"У поліції також є підозрювана особа, яка раніше не потрапляла в поле зору правоохоронних органів. Інформація щодо причетності цієї людини до вбивства зараз відпрацьовується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на даний момент правоохоронці розглядають кілька версій, через які сталася стрілянина в Харкові. Зокрема, серед версій: вбивство з хуліганських спонукань, на грунті особистих неприязних відносин з охоронцями міськради Харкова, а також пов'язане з діяльністю міської влади.

Зазначимо, за даними поліції, нападник, який смертельно поранив поліцейського у Харкові, був у стані алкогольного сп'яніння.