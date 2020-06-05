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У стрілянині в Броварах брали участь співробітники охоронних фірм Києва

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 15:48
У стрілянині в Броварах брали участь співробітники охоронних фірм Києва
Фото: затримання учасників стрілянини в Броварах (mvs.gov.ua)

Ліцензії охоронних фірм були анульовані

У перестрілці в Броварах брали участь співробітники чотирьох охоронних фірм Києва. Міністерство внутрішніх справ анулювало ліцензії цих фірм.

Про це повідомили в прес-службі МВС.

Як зазначив заступник міністра МВС Сергій Гончаров, співробітники цих охоронних фірм неодноразово брали участь у масових заворушеннях.

"Слідчі Національно] поліці] України, в рамках розслідування кримінальних проваджень про стрілянину в Броварах, звернулися до Міністерства внутрішніх справ для проведення перевірки діяльності чотирьох столичних охоронних фірм, працівники яких, за інформацією досудового розслідування, є учасниками стрілянини у Київській області. Наказами Міністерства від 05.06.2020 повністю анульовані ліцензії на здійснення охоронної діяльності ТОВ "Профохорона", ТОВ "Охоронна група "Київ-центр", ТОВ "ДВ-Сек'юріті", ТОВ "Охоронна група "Форт-3", - зазначив Гончаров.

Нагадаємо, тиждень тому, 29 травня, у Броварах сталася перестрілка між представниками нелегальних і офіційних перевізників за право перерозподілу пасажиропотоку. В ході конфлікту поранення отримали три людини.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на ранок 5 червня правоохоронці встановили 67 учасників конфлікту у Броварах, 44 з них оголошено підозру.

Також повідомлялося, що сьогодні в Києві проходять масові акції протесту проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у зв'язку з останніми резонансними злочинами, серед яких стрільба в Броварах та зґвалтування у Кагарлику.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниБроварыперестрілка
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