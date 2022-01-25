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Стрельба возле СБУ в Киеве: возбуждено дело, есть задержанные

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Киев, Вторник 25 января 2022 17:46
Стрельба возле СБУ в Киеве: возбуждено дело, есть задержанные Фото: полиция расследует стрельбу в центре Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Следователи Шевченковского управления полиции возбудили уголовное дело по факту стрельбы в центре Киева возле здания Службы безопасности Украины. Происшествие квалифицировали по статье хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Что произошло

Полиция установила, что конфликт возник возле одного из банков. Предварительно, представители охранной фирмы зашли в банк, где в то время была группа неизвестных лиц. Между ними завязалась ссора, а в дальнейшем охранник открыл стрельбу в воздух.

Есть ли пострадавшие

Пострадавших, по данным правоохранителей, в результате конфликта и стрельбы нет. Полицейские задержали двух активных участников конфликта, однако кого именно - неизвестно.

Стрельба возле СБУ в Киеве: возбуждено дело, есть задержанные

Напомним, по данным источника РБК-Украина, участниками конфликта были инкассаторы и активисты организации "Украинский стяг".

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Служба безопасности Украины Киев
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