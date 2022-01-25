Стрельба возле СБУ в Киеве: возбуждено дело, есть задержанные

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Что произошло

Полиция установила, что конфликт возник возле одного из банков. Предварительно, представители охранной фирмы зашли в банк, где в то время была группа неизвестных лиц. Между ними завязалась ссора, а в дальнейшем охранник открыл стрельбу в воздух.

Есть ли пострадавшие

Пострадавших, по данным правоохранителей, в результате конфликта и стрельбы нет. Полицейские задержали двух активных участников конфликта, однако кого именно - неизвестно.