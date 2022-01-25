Стрілянина біля СБУ в Києві: порушено справу, є затримані

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

Що сталося

Поліція встановила, що конфлікт виник біля одного з банків. Попередньо, представники охоронної фірми зайшли до банку, де в той час була група невідомих осіб. Між ними зав'язалася сварка, а в подальшому охоронець відкрив стрілянину у повітря.

Чи є постраждалі

Постраждалих, за даними правоохоронців, в результаті конфлікту та стрілянини немає. Поліцейські затримали двох активних учасників конфлікту, однак кого саме - невідомо.