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Стрілянина біля СБУ в Києві: порушено справу, є затримані

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Київ, Вівторок 25 січня 2022 17:46
Стрілянина біля СБУ в Києві: порушено справу, є затримані Фото: поліція розслідує стрілянину в центрі Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Слідчі Шевченківського управління поліції порушили кримінальну справу за фактом стрілянини в центрі Києва поблизу будівлі Служби безпеки України. Подію кваліфікували за статтею хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

Що сталося

Поліція встановила, що конфлікт виник біля одного з банків. Попередньо, представники охоронної фірми зайшли до банку, де в той час була група невідомих осіб. Між ними зав'язалася сварка, а в подальшому охоронець відкрив стрілянину у повітря.

Чи є постраждалі

Постраждалих, за даними правоохоронців, в результаті конфлікту та стрілянини немає. Поліцейські затримали двох активних учасників конфлікту, однак кого саме - невідомо.

Стрілянина біля СБУ в Києві: порушено справу, є затримані

Нагадаємо, за даними джерела РБК-Україна, учасниками конфлікту були інкасатори та активісти організації "Український стяг".

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Служба безпеки України Київ
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