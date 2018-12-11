ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стрілянина в Страсбурзі: поліція шукає стрілка

Новини » Надзвичайні події    11.12.2018 - 23:33
Стрілянина в Страсбурзі: поліція шукає стрілка
Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Кілька районів оточено поліцією

Поліція у французькому Страсбурзі після стрілянини на Різдвяному ярмарку перекрила кілька районів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поліція оточила територію і почала погоню за стрільцем, який зник з місця події, повідомили джерела в поліції. Вони сказали, що його особистість була визначена", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний момент тривають пошуки стрілка, однак його особистість вже встановлена.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що озброєний чоловік був відомий спецслужбам, а місцева префектура заявила, що його раніше ідентифікували, як особистість, яка несе загрозу безпеці.

Крім того, поліція заборонила людям переміщатися по місту.

За повідомленням Deutsche Welle, з будівлі Європарламенту нікого не випускають, вихід заблокований.

Журналіст DW у своєму Twitter повідомив, що частина центру Страсбурга евакуйована через стрілянину поруч з Різдвяним ярмарком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини.

Стрілянина в Страсбурзі: кількість загиблих зросла В ході стрілянини у Страсбурзі загинула одна людина, є поранені
Новини України ФранціяполицияСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся