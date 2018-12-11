Стрілянина в Страсбурзі: поліція шукає стрілка

Кілька районів оточено поліцією
Поліція у французькому Страсбурзі після стрілянини на Різдвяному ярмарку перекрила кілька районів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Поліція оточила територію і почала погоню за стрільцем, який зник з місця події, повідомили джерела в поліції. Вони сказали, що його особистість була визначена", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в даний момент тривають пошуки стрілка, однак його особистість вже встановлена.
Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що озброєний чоловік був відомий спецслужбам, а місцева префектура заявила, що його раніше ідентифікували, як особистість, яка несе загрозу безпеці.
Крім того, поліція заборонила людям переміщатися по місту.
За повідомленням Deutsche Welle, з будівлі Європарламенту нікого не випускають, вихід заблокований.
Журналіст DW у своєму Twitter повідомив, що частина центру Страсбурга евакуйована через стрілянину поруч з Різдвяним ярмарком.
Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI— Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018
Christmas Market shooting in #Strasbourg pic.twitter.com/2jizdzrN5i— The Social Security (@securitysocial) December 11, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини.