Стрілянина в Страсбурзі: поліція шукає стрілка

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Кілька районів оточено поліцією

Поліція у французькому Страсбурзі після стрілянини на Різдвяному ярмарку перекрила кілька районів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Поліція оточила територію і почала погоню за стрільцем, який зник з місця події, повідомили джерела в поліції. Вони сказали, що його особистість була визначена", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що в даний момент тривають пошуки стрілка, однак його особистість вже встановлена.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер заявив, що озброєний чоловік був відомий спецслужбам, а місцева префектура заявила, що його раніше ідентифікували, як особистість, яка несе загрозу безпеці.

Крім того, поліція заборонила людям переміщатися по місту.

За повідомленням Deutsche Welle, з будівлі Європарламенту нікого не випускають, вихід заблокований.

Журналіст DW у своєму Twitter повідомив, що частина центру Страсбурга евакуйована через стрілянину поруч з Різдвяним ярмарком.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI — Maximilian Hofmann (@maxhofmann) December 11, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході стрільби на Різдвяному ярмарку у французькому Страсбурзі загинули дві людини.