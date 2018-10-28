Стрілянина у США: Порошенко висловив співчуття у зв'язку з інцидентом в Піттсбурзі

Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Піттсбурзі
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною у місті Піттсбург (штат Пенсільванія) в США, яка сталася в синагозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенко.
Президент повідомив, що шокований стріляниною, що сталася в синагозі.
"Шокований жахливим вбивством у синагозы "Дерево життя" в Піттсбурзі. Ніщо не може виправдати такоъ нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмы і расизмы. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії", - написав він.
У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої найщиріші співчуття родинам і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії.— Петро Порошенко (@poroshenko) October 27, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) загинули не менше 10 осіб.
Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.