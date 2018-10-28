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Стрілянина у США: Порошенко висловив співчуття у зв'язку з інцидентом в Піттсбурзі

Новини » Політика    28.10.2018 - 02:50
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в Піттсбурзі

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною у місті Піттсбург (штат Пенсільванія) в США, яка сталася в синагозі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Порошенко.

Президент повідомив, що шокований стріляниною, що сталася в синагозі.

"Шокований жахливим вбивством у синагозы "Дерево життя" в Піттсбурзі. Ніщо не може виправдати такоъ нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмы і расизмы. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсільванія) загинули не менше 10 осіб.

Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.

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Новини України Порошенко ПетроСполучені Штати АмерикиСтрільба
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