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Стрілянина в мечетях в Новій Зеландії: терорист визнав вину в 51 убивстві

Новини » Надзвичайні події     26.03.2020 - 05:23
Стрілянина в мечетях в Новій Зеландії: терорист визнав вину в 51 убивстві
Фото: метро стрільби (Global Look Press/Sanka Vidanagama)

Автралийский стрілець зізнався у 51 вбивстві і 40 замахах

Австралієць Брентон Таррант зізнався у вбивстві 51 людини в мечетях Нової Зеландії під час теракту в березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету New Zealand Herald.

Також 29-річний стрілець зізнався у 40 замахах на вбивство в мечетях новозеландського міста Крайстчерч.

Брентон Таррант вів трансляцію нападу на сторінці в Facebook. Також перед нападом на мечеті він опублікував у соціальних мережах маніфест, в якому допускав расистські висловлювання. Ці публікації були незабаром видалені соцмережею, однак також встигли послужити доказом вини стрілка.

Стрільба в двох мечетях Новій Зеландії сталася 15 березня 2019 року. В цей день стрілок вбив прихожан мечетей Аль-Нур і Лінвуд Масджид на сході країни. Загинула 51 людина, ще кілька десятків отримали поранення. Влада визнала подію терактом.

Нагадаємо, в травні 2019 року стрілку в мечетях в Крайстчерчі Брентону Тарранту поліція Нової Зеландії висунула нові звинувачення.

У цілому обвинувачення проти Тарранта включало в себе 51 звинувачення у вбивстві, що дорівнює числу жертв стрілянини, а також 40 звинувачень в замахвх на вбивство і одне звинувачення за законом про протидію тероризму.

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