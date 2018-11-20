Стрельба в Чикаго: количество погибших возросло до 4

Фото: место происшествия (twitter.com/chicagotribune)

В перестрелке погиб офицер полиции, два сотрудника больницы и сам стрелок

Количество погибших во время перестрелки в чикагской больнице Mercy Hospital возросло до 4 человек, среди которых и сам стрелок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сообщается, что кроме стрелка, во время перестрелки, погиб офицер полиции, врач и помощник фармацевта. В полиции рассказали, что до сих пор остается неизвестным погиб ли стрелок от выстрелов правоохранителей или застрелился сам.

Стало известно, что инцидент начался со спора на стоянке около больницы между стрелком и его сожительницей, что была сотрудником больницы. Подруга женщины попробовала вмешаться, но "преступник поднял рубашку и достал пистолет". Подруга женщины вбежала в здание больницы, чтобы обратиться за помощью, но через несколько секунд началась стрельба в которой мужчина убил свою сожительницу.

После прибытия полицейских на место происшествия, стрелок выстрелил в свою машину и вбежал в больницу. Офицер полиции рассказал, что в попытках отстреливаться от правоохранителей, мужчина убил женщину, которая только сошла с лифта.

Напомним, в США произошла стрельба в больнице. Представитель полиции заявил, что правоохранители прибыли на место после получения сообщения о стрельбе и "многочисленных" пострадавших.