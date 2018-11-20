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Стрілянина в Чикаго: кількість загиблих зросла до 4

Новини » Надзвичайні події    20.11.2018 - 05:50
Стрілянина в Чикаго: кількість загиблих зросла до 4
Фото: місце події (twitter.com/chicagotribune)

У перестрілці загинув офіцер поліції, два співробітника лікарні і сам стрілець

Кількість загиблих під час перестрілки у чиказькій лікарні Mercy Hospital зросла до 4 осіб, серед яких і сам стрілець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що крім стрілка, під час перестрілки, загинув офіцер поліції, лікар і помічник фармацевта. У поліції розповіли, що до цих пір залишається невідоми загинув стрілець від пострілів правоохоронців чи застрелився сам.

Стало відомо, що інцидент почався із суперечки на стоянці біля лікарні між стрільцем і його співмешканкою, що була співробітником лікарні. Подруга жінки спробувала втрутитися, але "злочинець підняв сорочку й дістав пістолет". Подруга жінки забігла в будівлю лікарні, щоб звернутися за допомогою, але через кілька секунд почалася стрілянина в якій чоловік вбив свою співмешканку.

Після прибуття поліцейських на місце події, стрілець вистрілив в свою машину і вбіг у лікарню. Офіцер поліції розповів, що у спробах відстрілюватися від правоохоронців, чоловік убив жінку, яка щойно зійшла з ліфта.

Нагадаємо, США сталася стрілянина в лікарні. Представник поліції заявив, що правоохоронці прибули на місце після одержання повідомлення про стрілянину та "численних" постраждалих.

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