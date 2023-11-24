Страйк та черги. Що відбувається на кордоні з Польщею і де ситуація найгірша

Кордон з Польщею: ситуація в пунктах пропуску

Щодо напрямків "Ягодин", "Краківець" і "Рава-Руська", де блокування польськими перевізниками розпочалося із 6 листопада, то у бік України в черзі перебувають 2300 вантажівок. Прикордонники відмічають незначний рух.

Зазначимо, що від учора польською стороною заблокований і пункт пропуску "Медика-Шегині".

"За годину польська сторона може пропускати як на виїзд так, і в'їзд по кілька вантажівок. Це може бути 2, 5, 8. В різні голини це по-різному. Але інтенсивності руху це не додає", - сказав Демченко в коментарі виданню.

"Ягодин"

За інформацією речника ДПСУ, за минулу добу через ПП "Ягодин" в обидва боки через кордон прослідувало загалом 150 вантажівок. Натомість до блокади на цьому напрямку кордон перетинало 1200-1300 вантажівок.

"Краківець"

Більш-менш інтенсивний рух вантажівок відбувається на напрямку пункту пропуску "Краківець", відмічає Демченко.

"Медика - Шегині"

Вчора польськими перевізниками також розпочалося блокування пункту пропуску "Медика - Шегині". Про це українським прикордонникам повідомила польська сторона.

"До цього вони зазначали, що блокування напрямку "Медика - Шегині" здійснюватиметься з 23 по 26 число, але, як правило, ці дії могли б відбуватися в денний час, бо о 21:00 вчора польська сторона повідомила про те, що рух розблоковано", - зазначає Демченко.

Станом на ранок на цьому напрямку в бік України на території Польщі перебувало 1400 вантажних транспортних засобів.

Ситуація на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною

Через дії, які вчиняють учасники акції на території Польщі, водії і перевізники обирають собі інші напрямки. Тож в ДПСУ відмічають збільшення черг на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною.

Так, у напрямку "Ужгород-Вишнє Нємецке" на території Словаччини в бік України, станом на ранок, перебуває десь 400 вантажівок.

При цьому за напрямком пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною - 460 вантажівок.

"Якщо більш предметно про ділянку кордону зі Словаччиною, то за останні дні ми відмічаємо інтенсивний рух вантажівок. Блокування не відбувається. Але, звісно, цей напрямок став більш завантаженим через ситуацію на кордоні з Польщею", - сказав Демченко.

Чи влаштовує українська сторона пікети у відповідь?

Нагадаємо, що 21 листопада українські перевізники провели запобіжну акцію на кордоні з Польщею біля пункту пропуску "Краківець-Корчова" у Львівській області.

Цей захід провели у відповідь на блокаду польськими перевізниками пунктів пропуску. На уточнююче питання, чи спостерігаються наразі подібні пікети з боку України в Держприкордонслужбі зауважили, що такої інформації не мають.

"Ми не відмічаємо в пунктах пропуску на території України на кордоні з Польщею, щоб поряд відбувалися такі акції", - підсумував Демченко.

Страйк на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що 6 листопада на кордоні розпочався страйк польських перевізників. Мова йшла про три пункти пропуску, до яких вчора додався ще й четвертий. Учасники акції фактично вимагають скасування транспортного безвізу.

Тобто виступають за повернення до системи дозволів для українців на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

З останніх подій відомо, що Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку ЄС на кордоні. А за словами заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергія Деркача, Україна нібито готується евакуювати водіїв, заблокованих на кордоні з Польщею.

Додамо, що ситуація на польському кордоні є складною. Оскільки серед заблокованих вантажів є й ті, які везуть гуманітарну допомогу. Також страйк польських перевізників призвів вже до двох смертей на кордоні.

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