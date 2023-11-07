Страйк польських перевізників: Україна поки не отримала жодних офіційних вимог

Українська сторона наразі не отримала жодних офіційних вимог від польських перевізників для розблокування кордону. Однак Україна готова до конструктивного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як повідомляється, наразі польські перевізники блокують три пункти пропуску - "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ - Ягодин".

"Наша позиція однозначна: блокування кордону шкодить інтересам обох країн і створює ризики для функціонування ініціативи "Шляхи солідарності". Перебуваємо у постійній комунікації з нашим Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками й прикордонними службами, щоб вирішити ситуацію", - наголосили у відомстві.

У Мінінфраструктури зазначили, що офіційних вимог від польських перевізників не було передано жодному представнику української сторони.

З інформації, яка доступна з повідомлень медіа та соцмереж, серед вимог: скасування транспортного безвізу - тобто повернення до системи дозволів на вантажні перевезення, окремі смуги та окремі черги для вантажівок з номерами ЄС та порожніх, доступ до системи "Шлях".

"За наявності офіційної та аргументованої позиції з боку польських партнерів ми відкриті до конструктивного діалогу. Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані. Хочемо запевнити перевізників та експортерів: команда цілодобово працює над пошуком рішень, щоб якомога швидше розблокувати пункти пропуску", - додали у міністерстві.

Страйк польських перевізників

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Вони заблокували рух на трьох пунктах пропуску.

Таким чином, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

За даними польських ЗМІ, страйкарі, які мають намір протестувати "цілі два місяці, до 3 січня 2024 року", висунули такі вимоги: