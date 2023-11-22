Страйк на кордоні з Польщею. В Асоціації автоперевізників назвали шляхи розв'язання

Наразі Україна шукає усі можливі шляхи, аби вирішити питання блокування польського кордону. Один із них, наприклад, полягає в офіційному зверненні до Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна під час брифінгу.
Як відзначив Балін, сьогодні є розуміння того, що місцева влада дала дозвіл на проведення страйку на польському кордоні. Наразі українська сторона не бачила цих дозволів й адвокати працюють над тим, аби отримати їх копії.
"Тому що якщо є дозвіл на страйк, бо все що вчора було на "Краківці" було більше схожим на страйк. Коли стояли машини, не заважали руху іншим й з плакатами "Закінчуйте страйкувати, давайте працювати". Грубо кажучи. Там наші колеги міжнародні перевізники зробили таку попереджувальну акцію, не перекриваючи дорогу. Так само мало би бути на польському кордоні", - пояснив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників.
Страйкери обіцяли пропускати певні види товарів на кордоні. Йдеться про гуманітарку й інші небезпечні вантажі, наприклад, паливо. Втім, відповідні особи фіксують порушення обіцянки, оскільки вищезгадані машини й надалі стоять в загальній черзі. Усі ці факти блокування передаються до влади Польщі й Україна сподівається, що на порушення умов страйку відреагує поліція.
Як є шляхи вирішення проблеми?
Україна та Єврокомісія офіційно й неофіційно звертаються до Польщі щодо блокування кордону, аби уряд Варшави скасував вищезгадані дозволи, які є незаконним. Втім, польський уряд сьогодні в стадії формування й навряд чи візьметься за це питання.
Зокрема Україна також готова звернутись до суду після отримання всіх правових підстав, заяв й рішень про блокування.
Водночас Балін не зміг дати відповідь на те, скільки часу може зайняти вирішення питання щодо блокування кордону.
Минулого тижня польські перевізники почали блокувати три контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною. 16 листопада вони відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі та відмовилися припинити страйк. Їхня головна вимога - повернення до системи дозволів для нашої країни.
Тим часом Єврокомісія може розпочати кримінальну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання блокування перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.
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