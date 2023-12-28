В "СтратКомі" порахували, скільки ракет випустила РФ по Україні з лютого 2022 року

"Третину з цієї кількості становили ракети С-300 та С-400. Близько 900 штук - балістичні ракети "Іскандер-М". Ракет "Кинджал" використали вже 48 штук", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними військових, Росія атакувала Україну близько 3700 ударними БПЛА “Шахед”. Із них Сили оборони знищили близько 2900.

Ракетні удари РФ по Україні

Росія застосувала усі види своєї ракетної зброї, завдаючи удари по Україні. За даними української розвідки на початок листопада 2023 року, у Росії в запасах є було приблизно 870 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня, які можуть вражати об'єкти на відстань понад 350 кілометрів.

За словами представника ГУР Андрій Юсова, росіяни продовжують виробляти ракети для ударів по Україні, однак не можуть повернутись до рівня тих запасів, які в них були до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, в жовтні 2023 року окупантам вдалось випустити близько 115 високоточних ракет з дальністю у понад 350 кілометрів. Також в Росії не припиняється модернізація ракет Х-22.