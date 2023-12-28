В "СтратКоме" посчитали, сколько ракет выпустила РФ по Украине с февраля 2022 года

"Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400. Около 900 штук - баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" использовали уже 48 штук", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным военных, Россия атаковала Украину около 3700 ударными БПЛА "Шахед". Из них Силы обороны уничтожили около 2900.

Ракетные удары РФ по Украине

Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине. По данным украинской разведки на начало ноября 2023 года, в России в запасах было приблизительно 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, которые могут поражать объекты на расстояние более 350 километров.

По словам представителя ГУР Андрей Юсова, россияне продолжают производить ракеты для ударов по Украине, однако не могут вернуться к уровню запасов, которые у них были до начала полномасштабного вторжения. Например, в октябре 2023 года оккупантам удалось выпустить около 115 высокоточных ракет с дальностью более 350 километров. Также в России не прекращается модернизация ракет Х-22.