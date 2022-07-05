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Стратегия ВОЗ по борьбе с курением не работает, - эксперты

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Вторник 05 июля 2022 15:11
Стратегия ВОЗ по борьбе с курением не работает, - эксперты Фото: стратегия ВОЗ по борьбе с курением не работает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Современная стратегия ВОЗ по борьбе с курением работает медленно и требует изменения подхода в отношении электронных сигарет как альтернативы курению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на экс-сотрудников Всемирной организации здравоохранения Рута Бонита Биглхола и Роберта Биглхола в интервью Health-UA.

"Инновационные технологии доставки никотина продемонстрировали свой потенциал как средства, помогающие бросить курить; также они были рекомендованы министерствами здравоохранения Великобритании и Новой Зеландии. Итак, удивляет то, что Рамочная конвенция о борьбе с табаком и ВОЗ ставят на одну ступень с табачными изделиями инновационные устройства для доставки никотина, а также другие альтернативы, которые не содержат табака", - заявили эксперты.

По данным ВОЗ, около 1,3 млрд человек, или 22,3% населения Земли продолжает курить. С 2015 по 2020 гг. количество курильщиков уменьшилось лишь на 1,6%.

По мнению Биглхола, стратегия борьбы с табакокурением должна предусматривать переход на альтернативные и более безопасные для здоровья способы доставки никотина, например системы нагрева табака и электронные сигареты.

Эксперты критикуют попытки тотального ограничения доступа к альтернативной никотиновой продукции в некоторых странах и призывают к сбалансированному подходу в их налогообложении и регулировании.

Ряд стран уже имплементируют этот подход в собственные политики. Так, например, по мнению представителей Службы общественного здоровья Великобритании, электронные системы доставки никотина являются на 95% менее вредными по сравнению с обычными сигаретами, а следовательно, позволяют курильщику заменить более вредные сигареты на продукты со значительно меньшим вредом.

Рут Бонита Биглхол и Роберт Биглхол считают, что с одной стороны, стоит учесть обоснованные беспокойства относительно рисков этой продукции для молодежи, которая не курит вообще, с потенциальными позитивами от прекращения курения среди взрослых.

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