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Стратегія ВООЗ щодо боротьби з курінням не працює, - експерти

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Вівторок 05 липня 2022 15:11
Стратегія ВООЗ щодо боротьби з курінням не працює, - експерти Фото: стратегія ВООЗ щодо боротьби з курінням не працює (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Сучасна стратегія ВООЗ щодо боротьби з курінням працює повільно і потребує зміни підходу щодо електронних сигарет як альтернативи курінню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я Рута Боніта Біглхола та Роберта Біглхола в інтерв’ю Health-UA.

"Інноваційні технології доставки нікотину продемонстрували свій потенціал як засоби, що допомагають кинути курити; також вони були рекомендовані міністерствами охорони здоров’я Великобританії та Нової Зеландії. Отже, дивує те, що Рамкова конвенція про боротьбу з тютюном і ВООЗ ставлять на один щабель з тютюновими виробами інноваційні пристрої для доставки нікотину, а також інші альтернативи, які не містять тютюну", - заявили експерти.

За даними ВООЗ, близько 1,3 млрд людей, або 22,3% населення Землі продовжує курити. З 2015 по 2020 рр. кількість курців зменшилася лише на 1,6%.

На думку Біглхола, стратегія боротьби з тютюнокурінням має передбачати перехід на альтернативні та безпечніші для здоров’я способи доставки нікотину, наприклад системи нагрівання тютюну та електронні сигарети.

Експерти критикують спроби тотального обмеження доступу до альтернативної нікотинової продукції у деяких країнах та закликають до збалансованого підходу в їх оподаткуванні та регулюванні.

Ряд країн вже імплементують цей підхід у власні політики. Так, наприклад, на думку представників Служби громадського здоров’я Великобританії, електронні системи доставки нікотину є на 95% менш шкідливими у порівнянні зі звичайними сигаретами, а отже, дають змогу курцю замінити більш шкідливі сигарети на продукти зі значно меншою шкодою.

Рут Боніта Біглхол і Роберт Біглхол вважають, що з одного боку, варто врахувати обґрунтовані занепокоєння щодо ризиків цієї продукції для молоді, яка не курить взагалі, із потенційними позитивами від припинення куріння серед дорослих.

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