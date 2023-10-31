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Стратегія США. Ізраїль буде точково зачищати бойовиків ХАМАС, - експерт

Вівторок 31 жовтня 2023 15:38
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Стратегія США. Ізраїль буде точково зачищати бойовиків ХАМАС, - експерт Фото: Ізраїль точково зачищатиме бойовиків ХАМАС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко, Мілан Лєліч
Експерт: Володимир Фесенко

Ізраїль, ймовірно, діятиме акуратно під час своєї операції у Секторі Газа. Армія займеться точковою зачисткою бойовиків ХАМАС.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

"Ймовірно, це не буде тотальна помста з покаранням усіх і вся. ЦАХАЛ діятиме обережно, розбиваючи Газу на окремі сектори, перекриватиме північ і південь, руйнуватиме тунелі та підземну інфраструктуру ХАМАС. Я б назвав це точковою зачисткою, неспішною, щоб завдати максимальної шкоди терористам", - розповів експерт.

За його словами, Армія оборони Ізраїлю діятиме приблизно у такий самий спосіб, як американці діяли стосовно "Аль-Каїди" та "Ісламської держави".

"Усім зрозуміло, що знищити ХАМАС можна, але що далі? Ті ж американці спочатку знищили "Аль-Каїду", потім ІДІЛ, проте радикальний ісламізм нікуди не подівся. Проблема в тому, що після операції в Секторі Газа можуть з'явитися інші радикали" , - додав Фесенко.

Операція Ізраїлю проти ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів. Терористи публікували відео своїх звірств у соцмережах.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти бойовиків. На першому етапі військові відтіснили бойовиків з території країни, після чого по Сектору Газа було завдано кількох ударів.

Зараз ізраїльські військові розпочинають наземну операцію. Вони вже ведуть бої з ХАМАС у підземних тунелях під Сектором Газа.

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ХАМАС Ізраїль Палестина Сектор Газа
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