Стратегия НАТО впервые будет включать защиту союзников в качестве основной миссии альянса, - СМИ

Включение этого принципа в стратегическую концепцию, второй по значимости текст Атлантического альянса, означает, что города Сеута и Мелилья (Испания) отныне будут находиться под защитой "зонтика" НАТО.

Издание отмечает, что статья 5 Вашингтонского договора 1949 года гласит, что нападение на любого члена НАТО будет считаться нападением на всех, но ограничивает это обязательство так называемым евроатлантическим пространством, ограниченным территорией союзных стран в Европе, Северной Америке, азиатской частью Турции и островами к северу от тропика Рака, что включает Канарские острова, но исключает Сеуту и Мелилью.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, новая стратегическая концепция меняет эту ситуацию, поскольку, хотя она не может изменить договор, она посылает политически сильный сигнал, обязывая НАТО защищать "каждый дюйм своей территории".

Включение защиты территориальной целостности было не уступкой Мадриду, как бы Испания ее ни поддерживала, а еще одним следствием войны в Украине, в которой Россия не скрывает своей цели захватить часть территории своего соседа, сначала с аннексией Крыма, а затем с оккупацией значительной части восточной Украины.