Стратегія НАТО вперше включатиме захист союзників як основну місію альянсу, - ЗМІ

Включення цього принципу в Стратегічну концепцію, другий за значимістю текст Атлантичного альянсу, означає, що міста Сеута і Мелілья (Іспанія) відтепер будуть перебувати під захистом "парасольки" НАТО.

Видання зазначає, що стаття 5 Вашингтонського договору 1949 року свідчить, що напад на будь-якого члена НАТО буде вважатися нападом на всіх, але обмежує це зобов'язання так званим євроатлантичним простором, обмеженим територією союзних країн в Європі, Північній Америці, азійською частиною Туреччини і островами на північ від тропіка раку, що включає Канарські острови, але виключає Сеуту і Мелілью.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, нова Стратегічна концепція змінює цю ситуацію, оскільки, хоча вона не може змінити договір, вона посилає політично сильний сигнал, зобов'язуючи НАТО захищати "кожен дюйм своєї території".

Включення захисту територіальної цілісності було не поступкою Мадриду, як би Іспанія її не підтримувала, а ще одним наслідком війни в Україні, в якій Росія не приховує своєї мети захопити частину території свого сусіда, спочатку з анексією Криму, а потім з окупацією значної частини Східної України.