Стратегічний запас нафти у сховищах США знизився до 40-річного мінімуму

Стратегічний запас нафти США скоротився на 1,6 млн барелів. Станом на 14 квітня він становить 368 млн. барелів. Резерв знизився до мінімуму, який був зафіксований 28 жовтня 1983 (366,1 млн барелів нафти).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства енергетики США.

За даними відомства, навесні 2022 року США були забезпечені сировиною на 76,5% максимально можливого рівня (727 млн барелів). До поточного моменту сховища заповнені всього на 50,6%.

У 2022 році президент США Джо Байден раніше повідомив про вивільнення зі стратегічного резерву в сумарному обсязі 180 млн барелів нафти. Білий дім був змушений піти на такий крок, щоби стабілізувати ціни на бензин.

Також повідомлялося, що США планують продати 26 млн барелів нафти зі стратегічного резерву з постачанням у період із квітня до червня поточного року. Загальна ємність нафтосховищ складає 714 млн барелів.