UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Арестович: стратегический перелом наступил, но это еще не означает конец войны

Автор: Наталья Юрченко

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что стратегический перелом, о котором говорил президент Владимир Зеленский, уже наступил. Однако, по его словам, это еще не значит, что война против России закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Арестовича во время телемарафона.

"Стратегический перелом, о котором вчера говорил президент, наступил. Мы можем не бояться. Мы можем быть наполнены надеждой. Но нужно понимать, что стратегический перелом еще не означает конец войны", - заявил Арестович.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня выступил с обращением. Он призвал украинцев работать и помогать, но помнить, что в стране идет война.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в УкраинуВойна России против Украины