Арестович: стратегічний перелом настав, але це ще не означає кінець війни

Радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що стратегічний перелом, про який говорив президент Володимир Зеленський, вже настав. Однак, за його словами, це ще не означає, що війна проти Росії закінчилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Арестовича під час телемарафону.

"Стратегічний перелом, про який вчора говорив президент, настав. Ми можемо не боятися. Ми можемо бути наповнені надією. Але потрібно розуміти, що стратегічний перелом ще не означає кінець війни", - заявив Арестович.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні виступив зі зверненням. Він закликав українців працювати і допомагати, але пам'ятати, що в країні йде війна.

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