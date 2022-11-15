Страта найманця "Вагнера" викликала відгук у потенційних виборців Пригожина, - ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин набирає популярності у політичному житті Росії. Нещодавня страта найманця викликала відгук у потенційних виборців бізнесмена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що російська націоналістична спільнота переважною більшістю вітала публічне покарання ймовірного дезертира.

Вони вважають, що командування "Вагнера" вживає відповідних військових заходів для дисципліни своїх військ.

Дехто навіть порівняв цю страту з "героїчною" стратою Йосипом Сталіним марксистського революціонера Льва Троцького, що ще раз підтвердило привабливість Пригожина серед прихильників сталінської репресивної спадщини, зазначають експерти.

"Пригожин робить дії, які знайдуть відгук у виборців, які цікавляться ідеологією національної переваги Росії, жорстокою радянською силою і відчувають огиду до корупції Кремля, яку президент Росії Володимир Путін використав як політичну силу протягом усього свого правління", - пишуть аналітики.

В ISW наголошують, що Пригожин неухильно використовує свою участь у російському вторгненні в Україну для зміцнення свого впливу в Росії.

"Нестримні витівки Пригожина у політичній сфері безпрецедентні для путінського режиму", - резюмують експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

Міністерство оборони Росії (МО) 13 та 14 листопада посилило заяви про захоплення Росією території в Донецькій області, ймовірно, наголосивши, що російські сили активізують операції в Донецькій області після їхнього виведення з правого берега Херсонської області.

Російські військові блогери вхопилися за візит президента України Володимира Зеленського 14 листопада до Херсона, щоб предметніше критикувати російську військову міць, ніж у попередні дні, коли російські війська залишали правобережжя Херсонської області.

Євген Пригожин продовжує зарекомендувати себе як дуже незалежний сталінський воєначальник у Росії, стаючи ще помітнішою постаттю в націоналістичній військовій спільноті.

Українські війська продовжували контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна та зіткнулися з російськими військами під Білогорівкою.

Російські війська без успіху намагалися поновити позиції на північному сході Харківської області.

Російські війська активізували наступальні операції в Донецькій області та заявили, що захопили територію навколо Бахмута та на південний захід від Донецька.

Російські джерела стверджували, що українські війська зробили невдалий рейд на Кінбурнську косу.

Президент Росії Володимир Путін підписав додаткові укази, які уточнюють протоколи мобілізації та розширюють положення про призов на військову службу.

Російська окупаційна влада продовжувала проводити насильницьке переселення мешканців на окуповані території.

Нагадаємо, у неділю ми повідомляли, що у мережі з'явилося відео вбивства, ймовірно, колишнього найманця з ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Раніше бойовик здався в полон і стверджував, що нібито перейшов на бік України.

У РНБО назвали страту спланованою операцією. Таким чином, РФ намагається відбити у військових бажання здаватися в полон.

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