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У Страсбурзі сьогодні стартує літня сесія ПАРЄ

НовиниПолітика    25.06.2018 - 08:28
Фото: ПАРЄ (УНІАН)
Фото: ПАРЄ (УНІАН)

В ході сесії буде обраний новий президент Асамблеї

У Страсбурзі (Франція) сьогодні, 25 червня, стартує літня сесія ПАРЄ, на якій буде обраний новий президент Асамблеї. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Асамблеї.

Як повідомляється, ПАРЄ планує обрати свого нового президента на літній сесії в Страсбурзі (25-29 червня 2018 року).

"Високопоставлені особи, які виступлять перед членами Асамблеї - прем'єр-міністри Хорватії та Словаччини, а також міністр закордонних справ Люксембургу", - зазначає прес-служба.

Крім того, віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних і європейських справ Хорватії звернеться до Комітету міністрів. Також планується обмін думками з Генеральним секретарем організації.

Наголошується, що члени Асамблеї будуть обговорювати гуманітарну ситуацію біженців у сусідніх з Сирією країнах і проведуть дебати щодо позачергової обробки заяв про надання притулку і створення безпечних умов для біженців за кордоном.

Крім того, на порядку денному наслідки впливу зовнішніх аспектів прав людини в ЄС на притулок і міграційну політику, за участю міністра з питань імміграційної політики Греції.

Також на сесії йтиметься про примусові шлюби в Європі і баланс між найкращими інтересами дитини і необхідністю єдності сім'ї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська делегація в ПАРЄ буде розмовляти з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом щодо його прохання про помилування політв'язня Олега Сенцова.

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Теги публікації: ПАРЄ, Франція, Гуманітарна допомога  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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