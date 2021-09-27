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В Страсбурге открылась осенняя сессия ПАСЕ. Российская делегация не приехала

Автор: Анастасия Рокитна

В Страсбурге открылась осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российская делегация не приехала.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Эхо Кавказа".

Как сообщил ее глава Петр Толстой, представители России примут участие в сессии дистанционно.

Причиной назвали ограничения, связанные с коронавирусом. В полученном российскими делегатами предписании французских властей говорилось, что они не привиты признанными в ЕС вакцинами и прибывают из "красной" зоны, в связи с чем им было разрешено свободно перемещаться только между гостиницей и зданием ПАСЕ.

Вакцина "Спутник V" привиты российские депутаты, в ЕС не одобрена.

Ожидается, что на сессии вновь будет поднят вопрос о полномочиях российской делегации - в связи с аннексией Крыма.

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ПАСЕ