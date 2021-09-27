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У Страсбурзі відкрилася осіння сесія ПАРЄ. Російська делегація не приїхала

Автор: Анастасія Рокитна

У Страсбурзі відкрилася осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Російська делегація не приїхала.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Ехо Кавказу".

Як повідомив її голова Петро Толстой, представники Росії візьмуть участь у сесії дистанційно.

Причиною назвали обмеження, пов'язані з коронавірусом. В отриманому російськими делегатами приписі французької влади говорилося, що вони не щеплені визнаними в ЄС вакцинами і прибувають з "червоної" зони, у зв'язку з чим їм було дозволено вільно переміщатися тільки між готелем і будівлею ПАРЄ.

Вакцина "Супутник V", якою щеплені російські депутати, в ЄС не схвалена.

Очікується, що на сесії знову буде піднято питання про повноваження російської делегації - у зв'язку з анексією Криму.

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ПАРЄ