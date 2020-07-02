Страны жертв катастрофы самолета МАУ объединились в вопросе выплаты компенсаций

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Украина будет вести переговоры о выплате компенсаций с Ираном

Страны жертв авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Ираном. Меморандум был подписан представителями Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

Он отметил, что данная инициатива принадлежала Украине.

"Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", - сообщил Кулеба.

Отметим, украинский самолет компании МАУ был сбит иранскими военными 8 января 2020 года. Пассажирский самолет был поражен во время вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. Жертвами стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Ранее сообщалось, что правительство Ирана выразило готовность выплатить компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ, при этом пока сумма не называется.

Ранее РБК-Украина писало, что Иран направил во Францию "черные ящики" сбитого самолета авиакомпании МАУ.

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Автор: Игорь Литвиненко