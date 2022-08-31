Страны Восточной Европы грозят самостоятельно ограничить въезд для россиян

Финляндия, Польша и страны Балтии готовы самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Однако пока всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан России, пишет FT со ссылкой на документ.

Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России.

Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.

Однако, стоит отметить, что в Евросоюзе все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для граждан РФ.

Например, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.