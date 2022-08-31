Страны Восточной Европы грозят самостоятельно ограничить въезд для россиян

Финляндия, Польша и страны Балтии готовы самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет всеобщее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Финляндия, Польша, Литва, Латвия и Эстония требуют от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России.
Однако пока всеобщее решение не будет принято, страны Восточной Европы намерены самостоятельно ограничить въезд для граждан России, пишет FT со ссылкой на документ.
Ранее сообщалось, что Европейский союз собирается приостановить соглашение, упрощающее заявки россиян на визы, чтобы усложнить его гражданам поездки в Европу.
Однако, стоит отметить, что в Евросоюзе все еще нет единого мнения о введении визовых санкций для граждан РФ.
Например, Германия и Франция не хотят вводить полный запрет на выдачу виз для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан РФ вокруг путинского режима.
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