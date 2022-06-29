В Совбезе ООН решительно осудили ракетные удары России по Кременчугу: итоги заседания

В Совбезе ООН осудили гибель людей из-за российских ракетных ударов, в том числе по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговое заявление , которое обнародовал постпред Украины при ООН Сергей Кислица после заседания.

Заявление поддержали шесть стран Совета безопасности ООН: Албания, Франция, Ирландия, Норвегия, Британия, США.

"Этот удар представлял собой вопиющее нападение на гражданскую инфраструктуру и гражданское население. Мы выражаем глубокие соболезнования и соболезнования семьям погибших и солидарны с украинским народом", - говорится в заявлении.

Также группа осудила активизацию российских ракетных ударов по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры 25-27 июня.

Как отмечается, страны подчеркивают необходимость расследования и привлечения к ответственности нарушителей международного гуманитарного права и тех лиц, которые совершили военные преступления.

Напомним, вчера состоялось заседание Совбеза ООН по российским ракетным ударам по гражданским объектам в Украине.

Выступая перед ООН, Зеленский призвал признать терактом ракетный удар по кременчугскому ТЦ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.