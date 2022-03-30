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Страны Персидского залива могут стабилизировать цены на нефть и газ, - глава Всемирного банка

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Дубай, Среда 30 марта 2022 09:43
Страны Персидского залива могут стабилизировать цены на нефть и газ, - глава Всемирного банка Фото: Цены на нефть могут стабилизироваться благодаря странам Персидского залива (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Всемирного банка заявил, что производители нефти в Персидском заливе могут сыграть ключевую роль в снижении волатильности цен на нефть и газ в ближайшие месяцы. Эти страны могут быстро увеличить добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы являемся свидетелями масштабной реструктуризации мирового рынка нефти и газа, где гибкость предложения стран Персидского залива будет иметь решающее значение для снижения волатильности в ближайшие месяцы", - сказал Дэвид Малпасс на Всемирном саммите правительств в Дубае.

Он имел в виду Совет сотрудничества стран Персидского залива, в который входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

"Мы уже видим, что страны Персидского залива готовы быстро инвестировать в водород и помочь всей отрасли снизить кривую затрат", - сказал Малпасс.

Саудовская Аравия и ОАЭ владеют большей частью свободных мощностей в группе ОПЕК+, в которую входят страны-экспортеры нефти и их союзники, включая Россию.

Группа добавляет на рынок 400 тыс. баррелей в день с августа, чтобы восстановить добычу после исторического сокращения на фоне пандемии.

ОПЕК+ подвергается все большему давлению с целью увеличения добычи нефти после того, как 24 февраля Россия, крупнейший производитель в группе, вторглась в Украину, а западные страны ответили санкциями, которые ограничили экспорт российской нефти.

Несколько стран-потребителей призвали ОПЕК+ увеличить добычу более быстрыми темпами, поскольку цены на нефть в этом месяце достигли самого высокого уровня с 2008 года, превысив 139 долларов за баррель.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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