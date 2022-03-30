Країни Перської затоки можуть стабілізувати ціни на нафту і газ, - глава Світового банку

Президент Світового банку заявив, що виробники нафти в Перській затоці можуть зіграти ключову роль у зниженні волатильності цін на нафту і газ в найближчі місяці. Ці країни можуть швидко збільшити видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми є свідками масштабної реструктуризації світового ринку нафти і газу, де гнучкість пропозиції країн Перської затоки буде мати вирішальне значення для зниження волатильності в найближчі місяці", - сказав Девід Малпасс на Всесвітньому саміті урядів в Дубаї.

Він мав на увазі Раду співробітництва країн Перської затоки, до якої входять Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати.

"Ми вже бачимо, що країни Перської затоки готові швидко інвестувати в водень і допомогти всій галузі знизити криву витрат", - сказав Малпасс.

Саудівська Аравія і ОАЕ володіють більшою частиною вільних потужностей в групі ОПЕК+, в яку входять країни-експортери нафти і їх союзники, включаючи Росію.

Група додає на ринок 400 тис. барелів на день з серпня, щоб відновити видобуток після історичного скорочення на тлі пандемії.

ОПЕК + піддається все більшому тиску з метою збільшення видобутку нафти після того, як 24 лютого Росія, найбільший виробник в групі, вторглася в Україну, а західні країни відповіли санкціями, які обмежили експорт російської нафти.

Кілька країн-споживачів закликали ОПЕК + збільшити видобуток більш швидкими темпами, оскільки ціни на нафту в цьому місяці досягли найвищого рівня з 2008 року, перевищивши 139 доларів за барель.