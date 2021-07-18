Страны ОПЕК+ преодолели разногласия и договорились повысить добычу нефти

Министры стран группы ОПЕК+ (Организация стран экспортеров нефти и другие страны включая Россию) на встрече 18 июля пришли к соглашению по добычи. Начиная с августа 2021 год ограничения будут сокращаться на 0,4 млн баррелей в сутки ежемесячно до постепенной отмены корректировки добычи в 5,8 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК.

Кроме того, соглашение об ограничении добычи продлено с апреля по декабрь 2022 года.

Согласно решению база отсчета снижения добычи нефти с мая 2022 года будет повышена Саудовской Аравии с 11 до 11,5 млн б/с, для России - с 11 до 11,5 млн б/с, для ОАЭ - с 3,2 до 3,5 млн б/с, для Ирака - с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта - с 2,8 до 2,96 млн б/с.

ОПЕК+ в прошлом году согласовала рекордное сокращение добычи почти на 10 миллионов баррелей в сутки на фоне спада спроса, вызванного пандемией, и постепенно снизила их до примерно 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Группа планировала смягчить снижение еще на 2 миллиона баррелей в сутки с августа по декабрь 2021 года, поскольку цены на нефть поднялись до максимумов.