Страны ОПЕК потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть

Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) потеряли 500 млн долларов за сутки из-за падения цен на нефть. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, при снижении цены на нефть более чем на 30%, учитывая средние показатели добычи стран ОПЕК за февраль, доход членов альянса снизился по меньшей мере на 500 млн долларов.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 31% до 31,02 доллара в понедельник. Это самый низкий показатель с середины февраля 2016 года.

Напомним, РБК-Украина писало, что мировые рынки резко обвалились из-за срыва сделки ОПЕК+. В частности, котировки обрушились на Токийской фондовой бирже, а также на европейских биржах. В значительный минус ушли японский индекс Nikkei, гонконгский Hang Seng, британский индекс FTSE 100 и немецкий индекс DAX. Кроме того, на открытии Лондонской биржи рекордно просели ценные бумаги российских компаний.

На фоне паники на нефтяном рынке, вызванной срывом сделки ОПЕК+ и резким падением цен на нефть, котировки в ближайшее время могут снизиться до 20 долларов за баррель. В докладе Goldman Sachs говорится, что нефтяная война, которую развязали ОПЕК и Россия, может подтолкнуть цены на нефть к падению до 20 долларов за баррель. По мнению аналитика Goldman Sachs Дэмиена Курвалина, нынешняя ситуация кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа.