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Страны ОДКБ создадут военную полицию, следствие и трибуналы

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Душанбе, Четверг 16 сентября 2021 11:32
Страны ОДКБ создадут военную полицию, следствие и трибуналы Фото: саммит ОДКБ проходит в Душанбе (facebook com odkbcsto)
Автор: Сергей Новиков

Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создадут военную полицию, следствие, прокуратуру и суды. Соответствующее соглашение было подписано на сегодняшнем саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ.

Сообщается, что президенты стран ОДКБ подписали соглашение по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ

"Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

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