Страны ОДКБ создадут военную полицию, следствие и трибуналы

Страны-участницы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создадут военную полицию, следствие, прокуратуру и суды. Соответствующее соглашение было подписано на сегодняшнем саммите.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОДКБ .

Сообщается, что президенты стран ОДКБ подписали соглашение по вопросам юрисдикции и оказанию правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях стран ОДКБ

"Документ регламентирует создание механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) - по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - говорится в сообщении.

Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.