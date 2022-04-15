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Страны НАТО не желают спровоцировать Россию из-за поставок танков в Украину, - вице-канцлер Германии

Фото: вице-канцлер Германии Роберт Габек (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Вице-канцлер Германии Роберт Габек отказался от требований к своей стране направить танки в Украину. По его словам, союзники по НАТО опасаются провоцировать Российскую Федерацию, чтобы страна оккупант не распространила войну и против других.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Лишь недавно Габек заявил, что все, что поможет Украине, должно быть доставлено как можно быстрее. Однако, уже сегодня, он последовал примеру канцлера Олафа Шольца.

"Тяжелое оружие является синонимом танков, и все страны НАТО пока исключили это, чтобы самим не стать мишенями", - отметил Габек.

Шольц, со своей стороны, также долгое время колебался насчет отправки тяжелого вооружения в Украину, утверждая, что Германия сначала должна выработать общую линию с союзниками, прежде чем соглашаться на отправку танков.

Габек поддержал этот подход и заявил, что его страна должна действовать в единстве со своими партнерами.

"И это единство должно быть сохранено любой ценой", - заметил вице-канцлер.

Война России против Украины продолжается пятьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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