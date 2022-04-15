Страны НАТО не желают спровоцировать Россию из-за поставок танков в Украину, - вице-канцлер Германии

Лишь недавно Габек заявил, что все, что поможет Украине, должно быть доставлено как можно быстрее. Однако, уже сегодня, он последовал примеру канцлера Олафа Шольца.

"Тяжелое оружие является синонимом танков, и все страны НАТО пока исключили это, чтобы самим не стать мишенями", - отметил Габек.

Шольц, со своей стороны, также долгое время колебался насчет отправки тяжелого вооружения в Украину, утверждая, что Германия сначала должна выработать общую линию с союзниками, прежде чем соглашаться на отправку танков.

Габек поддержал этот подход и заявил, что его страна должна действовать в единстве со своими партнерами.

"И это единство должно быть сохранено любой ценой", - заметил вице-канцлер.