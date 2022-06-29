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Страны НАТО утвердили новый пакет помощи Украине

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Страны НАТО на саммите в Мадриде утвердили новый пакет помощи для Украины. Альянс рассчитывает на долгосрочную перспективу сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Сегодня лидеры согласились усилить нашу поддержку, поддержав всеохватывающий пакет помощи Украине", - отметил Столтенберг.

Данный пакет помощи будет состоять из двух главных частей. Первая - это предоставление нелетальной помощи в срочном порядке. По словам генсека альянса, речь идет о топливе, аптечках и т.п.

Также НАТО передаст Украине системы борьбы с дронами и оборудование для безопасной связи.

Второй тип помощи рассчитан на продолжительное сотрудничество. В частности, Украине помогут отказаться от советского оружия и перейти на "натовское" оборудование.

Напомним, что члены НАТО утвердили новую стратегию, в которой Россию официально признали угрозой безопасности.

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