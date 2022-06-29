Країни НАТО затвердили новий пакет допомоги Україні

"Сьогодні лідери погодилися посилити нашу підтримку, підтримавши всеохоплюючий пакет допомоги Україні", - зазначив Столтенберг.

Даний пакет допомоги буде складатися з двох головних частин. Перша - це надання нелетальної допомоги в терміновому порядку. За словами генсека альянсу, мова йде про паливо, аптечки і т.п.

Також НАТО передасть Україні системи боротьби з дронами та обладнання для безпечного зв'язку.

Другий тип допомоги розрахований на тривалу співпрацю. Зокрема, Україні допоможуть відмовитися від радянської зброї і перейти на "натовське" обладнання.