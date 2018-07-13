Страны НАТО осудили дискриминационную политику России в оккупированном Крыму

В заявлении НАТО осуждается дискриминация Россией крымских татар

Страны-члены НАТО и Украина осудили нарушения прав человека и дискриминационную политику, которую проводит российская власть в отношении населения Крыма и крымских татар. Об этом говорится в заявлении Председательствующего об отношениях Украина-НАТО по итогам заседания Североатлантического совета с Грузией и Украиной.

Также в заявлении осуждается дискриминация Россией украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим, политическим и религиозным группам в оккупированном Крыму.

Так, страны-члены НАТО, согласно заявлению, призывают Россию и ее власти предоставить международным мониторинговым организациям доступ на территорию Крыма.

Также лидеры государств-членов НАТО и Украина выразили обеспокоенность по поводу применения пыток и перевод задержанных украинских граждан в тюрьмы на территории России.

Они осудили также строительство и частичное введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив, который соединяет Россию с незаконно аннексированной территорией Крыма.

"Это составляет еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, нарушение права судоходства в территориальных водах", - говорится в заявлении.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам первого дня саммита НАТО 11 июля заявил, что ни одна из стран-членов Североатлантического альянса не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.