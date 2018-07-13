Країни НАТО засудили дискримінаційну політику Росії в окупованому Криму

У заяві НАТО засуджується дискримінація Росією кримських татар

Країни-члени НАТО і Україна засудили порушення прав людини і дискримінаційну політику, яку здійснює російська влада стосовно населення Криму і кримських татар. Про це йдеться у заяві Головуючого про відносини Україна-НАТО за підсумками засідання Північноатлантичної ради з Грузією та Україною.

Також у заяві засуджується дискримінація Росією українців і осіб, які належать до інших етнічних, політичних та релігійних груп в окупованому Криму.

Так, країни-члени НАТО, згідно із заявою, закликають Росію і її владу надати міжнародним моніторинговим організаціям доступ на територію Криму.

Також лідери держав-членів НАТО і Україна висловили стурбованість з приводу застосування тортур і переведення затриманих українських громадян до в'язниць на території Росії.

Вони засудили також будівництво і часткове введення в експлуатацію мосту через Керченську протоку, який поєднує Росію із незаконно анексованою територією Криму.

"Це становить ще одне порушення суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема, порушення права судноплавства в територіальних водах", - йдеться заяві.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками першого дня саміту НАТО 11 липня заявив, що жодна з країн-членів Північноатлантичного альянсу не визнаватиме анексію Криму Російською Федерацією.