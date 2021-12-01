Страны НАТО готовы усиливать присутствие на "восточном фланге", - Блинкен

Страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против России. В частности, если РФ пойдет на агрессию против Украины

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готова усиливать свой восточный фланг", - заявил он. При этом Блинкен подчеркнул, что Белый дом предупреждал Россию о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.