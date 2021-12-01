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Страны НАТО готовы усиливать присутствие на "восточном фланге", - Блинкен

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Среда 01 декабря 2021 17:07
Страны НАТО готовы усиливать присутствие на "восточном фланге", - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Страны Североатлантического альянса готовы принимать меры против России. В частности, если РФ пойдет на агрессию против Украины

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

"Мы готовы принимать серьезные меры. А НАТО готова усиливать свой восточный фланг", - заявил он.

При этом Блинкен подчеркнул, что Белый дом предупреждал Россию о готовности принимать меры в случае обострения кризиса с Украиной.

Напомним, министры иностранных дел стран НАТО обсудили возможности введения санкций против России. В частности, в случае российской агрессии против Украины.

Ранее в разведке сообщили, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военных вокруг границ Украины и готовится к вторжению в конце января-начале февраля.

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НАТО Украина Энтони Блинкен
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